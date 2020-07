VIDEO Inter-Torino 3-1: highlights, gol e sintesi. I nerazzurri rimontano con tre reti nel secondo tempo

Loading...

Loading...

GLI HIGHLIGHTS DI INTER-TORINO

L’Inter si rimette a correre, mentre il Torino affonda sempre più. Si può riassumere in questo modo il Monday Night match tra Inter e Torino che ha concluso il programma della 32ma giornata della Serie A 2019-2020. Dopo un primo tempo giocato su ritmi blandi, e concluso con i granata in vantaggio grazie al sesto gol consecutivo di Belotti, lesto a infilare in rete una “papera” di Handanovic, la squadra di mister Conte ha cambiato marcia nella ripresa, andando a segno con Young, Lautaro Martinez e Godin, acciuffando i tre punti e, contemporaneamente, il secondo posto a pari merito con la Lazio. Per l’Inter ora i punti di distacco dalla Juventus sono 8, ma diventano 9 essendo indietro nello scontro diretto nei confronti dei bianconeri. Il Torino, invece, si ritrova in sedicesima posizione con 34 punti, appena 5 di vantaggio sul Lecce che, va ricordato, è anche avanti nello scontro diretto.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse