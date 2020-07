VIDEO Genoa-SPAL 2-0: highlights, gol e sintesi. Pandev e Schone regalano tre punti salvezza ai liguri

HIGHLIGHTS GENOA-SPAL 2-0

Il Genoa ha vinto un importante scontro salvezza contro la SPAL per 2-0 nel match valido per la 32ma giornata della Serie A di calcio. I liguri sono passati in vantaggio grazie al gol siglato nel primo tempo al 24′ da Pandev, poi però Iago Falque ha fallito il rigore del 2-0 al 35′. Il raddoppio è arrivato nella ripresa con la punizione di Schone al minuto 54.

IL GOL DI PANDEV

IL RIGORE SBAGLIATO DA IAGO FALQUE

LA PUNIZIONE VINCENTE DI SCHONE

Loading...

Loading...

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse