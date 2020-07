VIDEO Fiorentina-Hellas Verona 1-1: highlights, gol e sintesi. Cutrone risponde a Faraoni

HIGHLIGHTS FIORENTINA-HELLAS VERONA 1-1

Il Verona ha pareggiato in trasferta un importante scontro in chiave Europa contro la Fiorentina per 1-1 nel match valido per la 32ma giornata della Serie A di calcio. I veneti sono passati in vantaggio grazie al gol siglato nel primo tempo al 18′ da Faraoni, abile a sfruttare il lancio di Amrabat sul filo del fuorigioco e siglare la rete in acrobazia, ma in pieno recupero Cutrone ha firmato il pareggio.

IL GOL DI FARAONI

IL PAREGGIO DI CUTRONE

Foto: LaPresse