Ultimate Tennis Showdown 2020: Goffin sfida Tsitsipas. Ostacolo Paire per Gasquet

Oggi, 11 luglio, andrà in scena l’ultima giornata del round robin dell’Ultimate Tennis Showdown, la manifestazione ideata da Patrick Mouratoglou. La partita più attesa è senza ombra di dubbio quella tra Stefanos Tsitsipas e David Goffin alle ore 18.30. Entrambi sono già qualificati per le semifinali ma sarà importante per stabilire gli accoppiamenti. Già sicuri di partecipare al penultimo atto della manifestazione Matteo Berrettini e Richard Gasquet.

Se l’italiano non prenderà parte all’ultima giornata, perchè impegnato al Thiem’s7, il francese dovrà giocare il derby contro Benoit Paire alle ore 21.00 Un match che si preannuncia molto equilibrato e spettacolare. Ad aprire il programma alle 16.00 la gara tra Corentin Moutet-Holger Rune, il tennista danese ha preso il posto proprio di Berrettini.

Molto interessante anche la partita tra la sorpresa della prima parte della manifestazione l’australiano Alexei Popyrin contro l’imprevedibile Dustin Brown. A chiudere la giornata il match tra Feliciano Lopez-Elliot Benchetrit, il vincitore di questa sfida chiudere in quinta piazza nella classifica del round robin risultando di fatto il primo escluso dalle semifinali.

Foto: Lapresse