Tour de France 2020: i convocati della Bora-hansgrohe. Con Peter Sagan c’è Daniel Oss

Pronto a partire l’inseguimento di Peter Sagan all’ottava Maglia Verde della carriera. Lo slovacco è concentrato per una stagione che si rivelerà intensissima per lui, che ha già ufficializzato di correre sia il Tour de France che il Giro d’Italia. Qualche giorno fa la sua squadra, la Bora-hansgrohe, ha ufficializzato gli otto convocati per la Grande Boucle che scatterà il prossimo 29 agosto.

Una formazione di eccelso valore. Oltre allo slovacco ci sono infatti scalatori eccellenti come Emmanuel Buchmann e Maximilian Schachmann, che, oltre a provar a far classifica, possono sicuramente giocarsi le proprie carte per i successi di tappa. Al via anche l’azzurro Daniel Oss.

Loading...

Loading...

Le parole del direttore sportivo Enrico Poitschke: “È una squadra molto forte. Emanuel sarà il capitano e punterà al podio. Al via ci sarà anche Sagan e con lui vogliamo lottare per la vittoria della maglia verde”.

Convocati Bora-hansgrohe Tour de France 2020

Emmanuel Buchmann

Felix Grossschartner

Lennard Kamna

Gregor Muhlberger

Lukas Postlberger

Daniel Oss

Peter Sagan

Maximilian Schachmann

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse