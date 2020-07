Ciclismo, Matteo Trentin sceglie la Vuelta a Burgos per il rientro in gara. Niente Strade Bianche

Matteo Trentin ritornerà in gara alla Vuelta a Burgos. Il vice campione del mondo ha scelto la breve corsa a tappe in Spagna, in programma dal 28 luglio al 1° agosto, per la sua ripartenza dopo la sosta forzata dovuta alla pandemia. Il trentino, lo scorso anno beffato da Mads Pedersen nella volata per il titolo iridato, rinuncerà dunque alle Strade Bianche, prima corsa del calendario World Tour dopo l’emergenza sanitaria (1° agosto in Toscana). Il 30enne ha puntato sulle cinque frazioni in terra iberica per mettere chilometri nelle gambe in vista della partecipazione al Tour de France (partenza il 29 agosto). Come rivela la Gazzetta dello Sport, Matteo Trentin dovrebbe puntare anche al Giro delle Fiandre e alla Parigi-Roubaix a ottobre. Al momento si sta allenando a Livigno.

