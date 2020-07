Tennis, Thiem’s 7 oggi in tv: orari, programma, streaming 8 luglio

Seconda giornata di incontri del Thiem’s 7, torneo di esibizione organizzato dall’austriaco Dominic Thiem sulla terra rossa di Kitzbuhel (Austria). Dopo l’esperienza negativa dell’Adria Tour, questa competizione si presenta con tutti i crismi della prudenza, visto quanto accaduto nei territori balcanici in relazione all’evento ideato e promosso dal n.1 del ranking Novak Djokovic. Come assicurato dallo stesso Thiem alla Gazzetta dello Sport, vi sarà un rispetto dei protocolli attento e i 500 spettatori che potranno essere ammessi a ogni sessione di gioco saranno sottoposti a controlli.

Un torneo che vedrà protagonisti otto giocatori di rilievo internazionale, con la partecipazione dell’azzurro Matteo Berrettini. Il n.8 ATP, dopo aver esordito con una vittoria sconfiggendo il padrone di casa Dennis Novak, se la vedrà quest’oggi contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut e le emozioni non mancheranno. Matteo è in vantaggio nel computo dei precedenti (3-1), avendo sconfitto l’iberico nelle ultime due partite disputate: sulla terra di Monaco (Germania) e sul duro di Shanghai l’anno passato. Saranno loro due ad aprire la sessione alle ore 13.00, a seguire poi vi saranno i match tra il russo Karen Khachanov e l’austriaco Novak e tra il tedesco Jan-Lennard Struff e il norvegese Casper Ruud. In serata, alle 20.15, prevista la sfida di chiusura tra Thiem e l’altro russo Andrey Rublev.

PROGRAMMA THIEM’7 (8 LUGLIO)

Mercoledì 8 luglio

13.00 Berrettini (Ita) vs Bautista Agut (Spa)

a seguire

Khachanov (Rus) vs Novak (Aut)

Struff (Ger) vs Ruud (Nor)

20.15 Thiem (Aut) vs Rublev (Rus)

COME SEGUIRE IL THIEM’S 7 IN TV

copertura televisiva garantita da Eurosport, live streaming su Eurosport Player e su DAZN.

