Tennis, Roger Federer: “Wimbledon mi manca, ma l’obiettivo è di essere pronto per il 2021”

A Zurigo, a margine della presentazione della sua nuova linea di scarpe, Roger Federer è tornato a parlare della propria scelta di chiudere anticipatamente la stagione in corso per recuperare dalla doppia operazione al ginocchio destro e per prepararsi al meglio per un 2021 pieno di sfide.

Il campione svizzero ha analizzato lucidamente i fattori che lo hanno portato a questa ponderata decisione: “Il momento dopo le due operazioni è stato importante per capire se davvero desiderassi continuare, perché sono consapevole che per tornare a certi livelli serve un cammino molto lungo. Il mio obiettivo è continuare con la riabilitazione ogni giorno, un passo alla volta. Non sono ancora tornato al mio livello di forma ma punto a quello, il vero obiettivo è farmi trovare pronto per la prossima stagione. Nel frattempo, apprezzo i lati positivi di poter passare tanto tempo in casa”.

Sebbene stia apprezzando la dimensione familiare, Federer ha ammesso che il campo gli manca, e uno in particolare: “Da 25 anni sono sempre in giro per il mondo, a casa non avevo mai passato più di cinque o sei settimane. Prendo il buono che c’è, ma è chiaro allo stesso modo che Wimbledon mi manca. Vorrei tanto essere sul Centrale a giocarmi un posto nella seconda settimana del torneo. È per questo che mi sottopongo quotidianamente alla riabilitazione, lavoro duramente e mi appresto ad affrontare un blocco di venti settimane di preparazione fisica. Wimbledon mi ha dato tutto, tornerò a giocarlo il prossimo anno“.

