Tennis, Roger Federer vuole tornare a giocare: “Mi manca disputare incontri, Wimbledon e le Olimpiadi sono i miei grandi obiettivi nel 2021”

Roger Federer è tornato a parlare e in quest’ultime esternazioni pubbliche sottolinea come la voglia di giocare sia sempre la stessa. Lo svizzero, dopo essersi sottoposto alla seconda operazione al ginocchio nel 2020, sta portando avanti la fase di riabilitazione, cercando di aumentare i carichi giorno dopo giorno.

Uno strano anno per Roger, come sottolineato da lui stesso: “Nei primi sei mesi del 2020 ho disputato solo gli Australian Open e poi ho subito due operazioni. Il mio ultimo match è l’esibizione con Nadal in Sudafrica prima del Coronavirus e di tante cancellazioni…E’ stato comunque piacevole restare a casa per così tanto tempo, non mi capitava da almeno 25 anni, ma il tennis mi manca! In questi giorni vorrei essere in campo a Wimbledon, un torneo che mi ha dato tantissimo e che avrebbe dovuto essere in pieno svolgimento“.

Loading...

Loading...

Legata ai Championships una ricorrenza speciale: 17 anni fa infatti, Federer vinceva il suo primo Slam ed era proprio sull’erba di Church Road. Per questo il rapporto del rossocrociato con lo Slam britannico è così stretto, al pari comunque delle Olimpiadi: “Non sono potuto andare a Rio 2016 a causa dell’operazione al ginocchio e quest’anno sappiamo tutti cosa è accaduto. Per quanto riguarda il 2021, andare a Tokyo è uno dei miei obiettivi principali“.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse