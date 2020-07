Tennis, procede bene il recupero di Roger Federer. Luthi: “Presto aumenterà i carichi di lavoro”

Roger Federer come stai? La curiosità è tanta sulle condizioni del tennista svizzero, dopo la seconda operazione al ginocchio di quest’anno. L’elvetico, di fatto, ha dato appuntamento a tutti nel 2021, in un contesto nel quale l’incertezza sulla disputa o meno di alcuni tornei non manca a causa del Covid-19. Al momento, l’ATP ha reso noto che si tornerà a giocare nel mese di agosto, considerando tutte le regole anti-contagio.

E’ chiaro che questo stop può favorire Federer, che può lavorare in tranquillità e farsi trovar pronto per l’inizio della prossima stagione, a partire dagli Australian Open. In merito al suo stato fisico, giungono notizie confortanti da uno dei collaboratori più stretti del rossocrociato, ovvero Severin Luthi, che ha voluto rassicurare tutti: “Al momento Roger sta facendo bene. La riabilitazione procede come pianificato dopo la seconda operazione. Al momento sta facendo preparazione fisica ma con poca intensità e presto aumenterà i carichi con il suo preparatore fisico Pierre Paganini“. Segnali positivi, quindi, per un ritorno l’anno venturo? Parrebbe di sì.

Foto: LaPresse