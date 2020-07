Tennis, Bett1ACES 2020: calendario, date, programma, tv. C’è Jannik Sinner nell’esibizione di Berlino

Il torneo esibizione di tennis di Berlino, denominato bett1ACES, prevede dal 13 al 15 luglio match su erba e dal 17 al 19 incontri sul cemento, e vedrà protagonisti sei uomini e sei donne. Nei tornei maschili ci saranno l’azzurro Jannik Sinner, i tedeschi Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff e Tommy Haas, l’australiano Nick Kyrgios e l’austriaco Dominic Thiem, mentre in quelli femminili avremo al via l’ucraina Elina Svitolina, la neerlandese Kiki Bertens, la boema Petra Kvitova, la transalpina Caroline Garcia e le teutoniche Andrea Petkovic e Julia Goerges.

Il format di gara sarà identico per uomini e donne su entrambe le superfici: ci saranno due tennisti testa di serie che andranno direttamente in semifinale, mentre gli altri quattro partiranno dai quarti di finale. Si giocherà sempre al meglio dei tre set ed in caso di partita decisiva si giocherà il match tie-break. Si inizierà a giocare sempre alle ore 12.00, mentre non è stata ancora comunicata la copertura televisiva in Italia.

PROGRAMMA BETT1ACES 2020

13-15 LUGLIO (dalle ore 12.00)

Match su erba

13 luglio: quarti di finale

14 luglio: semifinali

15 luglio: finali

17-19 LUGLIO (dalle ore 12.00)

Match sul cemento

17 luglio: quarti di finale

18 luglio: semifinali

19 luglio: finali

Foto: Valerio Origo