Tennis: Alexander Zverev inizia un periodo di prova con David Ferrer e rinuncia a giocare a Berlino

Periodo di novità per Alexander Zverev. Il tedesco, che è finito nell’occhio del ciclone di recente a causa di imprudenze varie commesse in regime di (supposta) quarantena autoimposta, ha deciso di effettuare alcune modifiche al proprio lato tennistico.

Per lui, infatti, c’è la conferma di quanto già ventilato negli scorsi giorni, e cioè il periodo di prova con David Ferrer come allenatore. Lo spagnolo è stato, in carriera, tra i più forti specialisti del rosso, anche se contro i Big 4 ha spessissimo sofferto. Vanta una finale al Roland Garros, quella del 2013, e cinque ulteriori semifinali in tre Slam su quattro, con il solo Wimbledon come sogno proibito (è giunto ai quarti nel 2012 e 2013, ma soltanto due volte è uscito al primo turno).

Loading...

Loading...

A margine, arriva anche l’annuncio (anche questo nell’aria da qualche giorno) della mancata partecipazione all’esibizione bett1 ACES di Berlino, nella quale è presente anche Jannik Sinner. Avrebbe dovuto giocare dal 13 al 15 luglio e poi dal 17 al 19.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse