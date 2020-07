Superbike: Michael Van der Mark correrà con BMW nel 2021! L’olandese lascia la Yamaha dopo quattro stagioni

Dopo aver annunciato il divorzio con la Yamaha al termine di questa stagione, Michael Van der Mark ha raggiunto un accordo con BMW per gareggiare con il team tedesco a partire dal Mondiale Superbike 2021. Il forte pilota olandese classe 1992 abbandona così la casa di Iwata dopo quattro anni per accettare la sfida di BMW, rientrata nel campionato delle derivate nel 2019 e ancora in fase di sviluppo con gli attuali titolari Tom Sykes e Eugene Laverty. Van der Mark vanta 3 vittorie e 26 piazzamenti sul podio in carriera in Superbike, oltre ad un terzo posto come miglior risultato in classifica generale al termine del campionato 2018. Resta ancora da definire il secondo pilota della squadra teutonica per il 2021.

Di seguito le dichiarazioni di rito rilasciate da Marc Bongers, direttore di BMW Motorrad Motorsport: “Siamo molto contenti del nostro accordo con Michael, che è cresciuto moltissimo nel Mondiale Superbike in questi ultimi anni. Siamo convinti che Michael sia in linea con il nostro progetto ed insieme, allineati anche con il pacchetto che possiamo offrirgli, possiamo raggiungere ottimi livelli in termini di risultati. Vorremmo dargli il benvenuto nel Team BMW Motorrad WorldSBK e non vediamo l’ora di lavorare insieme”.

Loading...

Loading...

Grande soddisfazione anche per il team principal Shaun Muir: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Michael nel BMW Motorrad WorldSBK Team. Porta molta esperienza ed è uno dei piloti più giovani e di maggior talento presenti in griglia nel WorldSBK. Con le capacità e la determinazione di Michael potremo puntare ai primi posti e gli daremo tutte le possibilità per raggiungere questo obiettivo”.

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo