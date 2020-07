Spal-Udinese orario d’inizio, tv, streaming Serie A

Dopo il successo contro la Roma e il pareggio contro il Genoa, l’Udinese giovedì alle 19.30 giocherà sul campo della Spal, a caccia di una vittoria che metterebbe praticamente in ghiaccio la salvezza dei friulani. La Spal, dal canto suo, dopo aver perso 3-0 contro la Sampdoria, si trova ora in coda alla classifica e ha veramente poco da chiedere a questo campionato. Le chance di rimanere nella massima categoria sono pochissime e l’unico modo per riuscire a non retrocedere è quello di inanellare una serie di risultati utili consecutivi.

L’occasione per cogliere un prezioso successo, dunque, è molto ghiotta per i friulani che in questo momento stanno giocando un buon calcio frutto dell’ottimo stato di forma che stanno vivendo De Paul, Fofana e un Kevin Lasagna mai così proligico. Il match verrà trasmesso in diretta TV e streaming da DAZN. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento, dandovi così modo di non perdervi nemmeno un’azione di questo match che si preannuncia molto importante in ottica lotta per la salvezza.

IL PROGRAMMA DI ROMA-UDINESE

Data: 09/07/2020

Orario: 19.30

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Diretta testuale: OA Sport

