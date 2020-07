Spal-Milan in tv oggi: orario d’inizio, tv, streaming, probabili formazioni, programma Sky

Per la ventinovesima giornata di Serie A, alle 21.45, si affrontano Spal e Milan. Un match molto importante soprattutto per i rossoneri, che sono in piena lotta per un piazzamento in Europa League e che vogliono confermarsi dopo le ultime due uscite positive. I ferraresi, invece, sembrano ormai essere spacciati, ma Di Biagio non vuole mollare e crede ancora in una miracolosa salvezza.

Il Milan arriva dalla bella vittoria con la Roma per 2-0, che ha permesso alla squadra di Pioli di issarsi in solitaria al settimo posto, staccando Parma e Verona. Per la Spal, invece, c’è stata la sconfitta con il Napoli, sommata a quella con il Cagliari, che forse ha tolto le ultime speranze a Petagna e compagni.

Di seguito le probabili formazioni, la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Spal-Milan, match valido per la 29^ giornata di Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Serie A ed in diretta streaming su Sky Go e con la DIRETTA scritta su OA Sport.

SPAL-MILAN: PROBABILI FORMAZIONI

SPAL (4-4-1-1): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; D’Alessandro, Missiroli, Dabo, Fares; Valoti; Petagna

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Krunic, Bennacer; Saelemaekers, Paquetà, Calhanoglu; Rebic

SPAL-MILAN: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDI 1 LUGLIO:

21.45 Spal-Milan

SPAL-MILAN: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport Serie A

Diretta streaming su Sky Go

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

