Softball, Serie A1 2020: Bollate al doppio successo su Bussolengo, parte forte Forlì

Debutto con scintille per la Serie A1 di softball, al via quest’oggi con le prime tre coppie di partite della prima giornata della stagione 2020, a lungo ritardata dalla pandemia di coronavirus. Il big match tra Bollate e Bussolengo ha caratterizzato questo giorno di ritorno del softball sui campi italiani, che ha visto anche un via con i fuochi d’artificio di Forlì.

GIRONE A

Bollate-Bussolengo

Nella sfida tra le due grandi rivali degli ultimi anni, che accende all’istante la Serie A1, è Bollate a espugnare il campo avversario in lenta, ma inesorabile rimonta. E dire che, al secondo inning, per le padrone di casa sembrava andare tutto per il verso giusto, con walk di Giacometti che fa da preludio ad una sorta di tempesta che vale il 3-0. Il recupero delle ospiti inizia subito con il triplo di Elisa Cecchetti, che poi realizza il primo punto per Bollate. Nel quinto, il sorpasso è opera di Gasparotto (a segno su lancio pazzo) e di Elisa e Lara Cecchetti, che approfittano delle imprecisioni avversarie per il 4-3. Il 5-3 lo causa Chiodaroli al settimo, con triplo che spinge a casa Lara Cecchetti. Nella seconda gara è un errore di Cianfriglia a consegnare, nel primo inning, l’1-0 a Bollate (a segno ci va Gasparotto). Poi, tra quinta e sesta ripresa, arriva il dominio completo delle ospiti: singolo di Elisa Cecchetti che manda a casa Gasparotto (di nuovo), Buila a segno su lancio pazzo ed Elisa Cecchetti su altro singolo di Chiodaroli prima, doppio da tre RBI di Bila poi per il 7-0. Da segnalare i dieci strike-out di Laura Bigatton.

Castellana-Caronno

Il primo dei due incontri odierni è appannaggio di Caronno per 5-0. Tutto si decide tra quarto e quinto inning, con Sheldon che piazza un triplo di alto livello, dei suoi, per dare a Marocchino la chance dell’1-0. Subito dopo Nanetti e Ambrosi segnano su errore, Scotto e Marocchino firmano i due RBI del 5-0. Nella seconda partita, Caronno vince in maniera ancora netta, con un 4-0 che nasce dal doppio di Marocchino che spinge a casa Salis, già in seconda e protagonista di una base su ball poco prima. Dal secondo al terzo inning arriva il momento decisivo, con due RBI su basi su ball e l’avanzamento di Marocchino a basi piene, che porta Scotto a firmare il terzo punto della ripresa e quello che si rivela il punteggio definitivo.

GIRONE B

Pianoro-Forlì

Forlì, nella prima come nella seconda gara, sostanzialmente esagera e rifila un passivo pesantissimo a Pianoro: 11-0 e 11-1 i risultati finali, entrambi frutto di due big inning. Nel primo caso, è proprio quello d’apertura, con un fuoricampo (Piancastelli, da 2 RBI) e ulteriori otto punti a mettere fine alla contesa in modo praticamente immediato. Poche ore dopo, la storia si ripete, ma nella terza ripresa, con un devastante 9-0 che chiude i conti.

Sestese-Collecchio si gioca domani, 12 luglio.

Foto: FIBS