Short track, dramma Lara van Ruijven. Ricoverata in terapia intensiva, lotta tra la vita e la morte

La federazione olandese di pattinaggio ha comunicato quest’oggi che Lara van Ruijven, campionessa del mondo in carica sui 500 metri nello short-track, sta “lottando per la sua vita” all’ospedale di Perpignano.

La ventisettenne oranje si trovava sui Pirenei per effettuare uno stage di allenamento assieme ad alcuni connazionali, ma settimana scorsa è stata ricoverata a causa dell’insorgere di un disturbo autoimmune. Nel weekend le condizioni di salute della sfortunata atleta sono peggiorate, tanto che sono insorte emorragie interne. Van Rujven è stata sottoposta a due operazioni e da lunedì versa in condizioni “stabili ma critiche”. È stata sedata e ora è in coma farmacologico. La federazione olandese ha specificato di non aspettarsi miglioramenti in tempi brevi.

L’allenatore Jeroen Otter ha dichiarato: “Lara attualmente sta lottando per sopravvivere. Grazie alla sua incredibile perseveranza è stata capace di vincere un titolo mondiale sul ghiaccio, ma questa battaglia è molto più dura. Stiamo facendo tutti il tifo per lei e speriamo con tutto il nostro cuore che potrà recuperare e ritrovare la felicità”.

Lara van Ruijven ha vinto una rocambolesca medaglia di bronzo nella staffetta dei Giochi olimpici di PyeongChang 2018. L’Olanda era stata eliminata in semifinale, ma è stata in grado di vincere la Finale B. Quindi, la squalifica di Cina e Canada dalla Finalissima ha permesso alle olandesi di venire promosse al terzo posto. Un anno dopo, ai Mondiali di Sofia 2019, l’olandese ha sorprendentemente conquistato la medaglia d’oro iridata nei 500 metri, superando tante avversarie più quotate.

paone_francesco[at]yahoo.it

Foto: La Presse