Serie A oggi in tv, calendario 12 luglio: orari, tv, streaming, programma Sky e DAZN

Dopo gli anticipi di ieri, il programma della 32° turno della Serie A 2019-2020 vedrà in programma quest’oggi – 12 luglio – sei partite, per andare a comporre sempre di più il quadro della tredicesima tornata del girone di ritorno che si completerà poi lunedì con il posticipo fra Torino e Inter.

Il menù verrà quindi inaugurato alle 17.15 dalla sfida Genoa-Spal, in diretta streaming su DAZN e in tv su DAZN1, così come Fiorentina-Verona – alle 19.30 – mentre Parma-Bologna, Cagliari-Lecce e Udinese-Sampdoria, saranno visibili in contemporanea sia su Sky Sport,senza dimenticare la disponibilità in streaming attraverso le piattaforme in abbonamento Sky Go e Now Tv, a cui aggiungere – dalle 21.45 – il piatto forte rappresentato da Napoli-Milan.

Il programma delle partita e come vederle in tv e streaming:

Serie A 2020

Domenica 12 luglio 2020

Ore 17.15 Genoa-Spal

Diretta tv: DAZN1 (Canale 209)

Diretta streaming: DAZN

Ore 19.30 Fiorentina-Verona

Diretta tv: DAZN1 (Canale 209)

Diretta streaming: DAZN

Ore 19.30 Cagliari-Lecce

Diretta tv: Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport HD 252

Diretta streaming: Sky Go, Now Tv

Ore 19.30 Parma-Bologna

Diretta tv: Sky Sport HD 253

Diretta streaming: Sky Go, Now Tv

Ore 19.30 Udinese-Sampdoria

Diretta tv: Sky Sport HD 254

Diretta streaming: Sky Go, Now Tv

Ore 19.30 Diretta Gol (Udinese-Sampdoria, Parma-Bologna, Cagliari-Lecce)

Diretta tv: Sky Sport HD 251

Diretta streaming: Sky Go, Now Tv

Ore 21.45 Napoli-Milan

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Serie A (202)

Diretta streaming: Sky Go, Now Tv

Foto: LaPresse