Napoli-Milan oggi in tv: orario d’inizio, tv, streaming, probabili formazioni, programma

Dopo le grandi emozioni vissute nel trentunesimo turno di Serie A, il massimo Campionato di calcio italiano torna oggi in campo per la disputa di sei match valevoli per la giornata numero 32 di quest’annata così travagliata. A chiudere il programma di oggi, nell’attesissimo posticipo serale delle 21:45, i fari dei riflettori degli addetti ai lavori saranno puntati sul big-match tra il Milan di Stefano Pioli e il Napoli di Rino Gattuso.

Con i rossoneri galvanizzati dalla clamorosa rimonta all’ultima giornata contro la Juventus e i campani in piena rincorsa di un treno Champions che, nonostante lo stato di forma del Napoli, sembra allontanarsi ogni giornata di più, il match si annuncia combattuto e di altissimo livello. A deciderla, probabilmente, potrebbero essere le giocate dei singoli, con la velocità di Lorenzo Insigne e Dries Mertens che bilanceranno l’esperienza e il talento del totem svedese Zlatan Ibrahimovic.

COME SEGUIRE IN TV IL MATCH –– Napoli-Milan sarà trasmessa su SKY SPORT UNO, SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canali 201, 251 e 255 di Sky) e in diretta streaming su Sky Go e Now Tv.

PROGRAMMA SERIE A 2020

Sabato 11 luglio

ore 21:45 Napoli-Milan – diretta su SKY SPORT UNO, SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canali 201, 251 e 255 di Sky) e in diretta streaming su Sky Go e Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Rebic, Calhanoglu; Ibrahimovic.

Foto: Lapresse