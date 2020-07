Sci di fondo, Pellegrino e compagni da domenica in raduno ad Anterselva

Si cambia location, non certo qualità e quantità di lavoro. Uno scenario insolito, solitamente riservato al biathlon per la squadra di Coppa del mondo di sci di fondo, convocata dal direttore tecnico Marco Selle per il raduno che si terrà nella località altoatesina di Anterselva. Il team composto da Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Maicol Rastelli, Giandomenico Salvadori e Lucia Scardoni, impegnato in questi giorni in Val di Fiemme (l’allenamento si è concluso con una serie di test sulla distanza sprint, sfruttando la pista di skiroll di Passo Lavazè recentemente completata), si allenerà da domenica 12 a domenica 19 luglio agli ordini dell’allenatore responsabile Stefano Saracco e del preparatore atletico Enrico Perri. Non sarà presente Greta Laurent, che prosegue il recupero dopo lo stop imposto per un infortunio al gomito.

Il gruppo di Milano-Cortina 2026 sarà invece impegnato a Passo Lavazè (Tn) sempre da domenica 12 a domenica 19 luglio con Anna Comarella, Caterina Ganz, Francesca Franchi, Martina Bellini, Cristina Pittin, Nicole Monsorno, Stefan Zelger, Michael Hellweger, Paolo Ventura, Simone Da Prà, Lorenzo Romano, Luca Del Fabbro e Davide Graz, seguiti dai tecnici Renato Pasini e Fulvio Scola.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SCI DI FONDO

gianmario.bonzi@gmail.com

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pentaphoto/FISI