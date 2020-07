Sci alpino, Dominik Paris si aggrega al gruppo nel raduno dei discesisti a Formia

Il gruppo della velocità maschile di sci alpino, che prosegue la propria preparazione presso il Centro di Preparazione Olimpica di Formia (conclusione 11 luglio), verrà arricchito da una presenza di un certo peso.

Come rivela il sito della FISI, ai già presenti Emanuele Buzzi, Mattia Casse, Matteo Marsaglia e Alexander Prast, si aggiungerà infatti il tanto atteso Dominik Paris. L’azzurro, sfortunato protagonista di un brutto infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio destro nel mese di gennaio, ha pienamente recuperato dal punto di vista clinico e si aggregherà dunque al resto della truppa del Bel Paese. Ovviamente i suoi carichi di lavoro saranno diversi da quelli dei compagni di Nazionale, tenuto conto anche di quello che lo sciatore della Val d’Ultimo ha dovuto passare. Per chi come lui ha ottenuto 18 vittorie in Coppa del Mondo ed è campione del mondo in superG, il ritorno agli allenamenti non può che essere una gioia, ma sicuramente non sarà affatto facile per il lungo stop a cui è stato obbligato.

Foto: Fisi-Pentaphoto