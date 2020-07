Prossima giornata Serie A: orari, calendario partite, programma SKY e DAZN 7-9 luglio

La trentunesima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio, la dodicesima di ritorno, si giocherà tra martedì 7 e giovedì 9 luglio. Si inizia martedì 7 con due gare, una alle 19.30 ed una alle 19.30, mentre si proseguirà mercoledì 8 con sei gare, due alle 19.30 e quattro alle 21.45, seguite, giovedì 9, dagli ultimi due incontri, uno alle 19.30 ed uno alle 21.45.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite della trentunesima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio. Gli incontri saranno trasmessi in diretta su Sky e DAZN come di seguito specificato. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delle partite.

PROGRAMMA SERIE A

31a giornata

7 luglio, ore 19.30 Lecce-Lazio – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A, Sky Sport 251, Sky Go

7 luglio, ore 21.45 Milan-Juventus – DAZN1, DAZN

8 luglio, ore 19.30 Fiorentina-Cagliari – Sky Sport 253, Sky Go

8 luglio, ore 19.30 Genoa-Napoli – Sky Sport Serie A, Sky Sport 252, Sky Go

8 luglio, ore 21.45 Atalanta-Sampdoria – Sky Sport Serie A, Sky Sport 252, Sky Go

8 luglio, ore 21.45 Bologna-Sassuolo – Sky Sport 253, Sky Go

8 luglio, ore 21.45 Roma-Parma – DAZN1, DAZN

8 luglio, ore 21.45 Torino-Brescia – Sky Sport 254, Sky Go

9 luglio, ore 19.30 Spal-Udinese – DAZN1, DAZN

9 luglio, ore 21.45 Verona-Inter – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A, Sky Sport 251, Sky Go

Foto: LaPresse