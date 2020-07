PGA Tour Golf, Workday Charity Open 2020: programma, orari e tv

La stagione del PGA Tour ha avrebbe dovuto raggiungere questa settimana l’Illinois per il famoso John Deere Classic, torneo però annullato e che rivedremo nel 2021. Al suo posto dunque si giocherà il Workday Charity Open, una primissima edizione che serve “solamente” a scaldare i motori in vista del prestigioso Memorial Tournament in programma la prossima settimana sullo stesso campo, Murfield (Ohio).

Bryson DeChambeau è tornato tra i vincitori ieri trionfando al Rocket Mortgage Classic 2020 e continua la sua cavalcata solitaria come il giocatore più in forma di questa ripresa post Covid-19. Per lui il weekend sarà di riposo mentre ritroveremo campioni come Jason Day, Rickie Fowler, Jim Furyk e soprattutto Brooks Koepka che proverà a tornare sui campi per la prima volta dopo la positività alla malattia del proprio caddie, riscontrata ormai più di due settimane fa.

La qualità dei partenti sarà qui decisamente inferiore rispetto a quanto visto nel post covid-19, visto che è il momento di rifiatare per cinque dei primi sei giocatori dell’ordine di merito mondiale, con unica eccezione fatta per Webb Simpson che è certamente un golfista in uno stato eccellente di forma ma resta indubbiamente un gradino sotto in quanto a popolarità rispetto a stelle del calibro di Rory McIlroy, John Rahm, Dustin Johnson, Justin Thomas e Brooks Koepka che è stato colpito dalla positività del suo caddie prima del Travelers. Tra i partenti favoriti per il successo dunque possiamo annoverare Rickie Fowler, Bubba Watson, Brendon Todd, Patrick Reed e Bryson DeChambeau.

Il primo round del John Deere Classic 2020 comincerà la mattinata di giovedì 9 luglio ma la copertura televisiva sarà garantita in USA da The Golf Channel soltanto per i gruppi del pomeriggio a partire dalle 15:00. In Italia invece come sempre sarà Golf TV a fornire la diretta dell’evento, piattaforma in abbonamento che permette di gustarsi davvero ogni colpo dei migliori tour del golf mondiale.

PROGRAMMA JOHN DEERE CLASSIC 2020

Giovedì 9 – Domenica 12 luglio a partire dalle dalle 13:00 (ora italiana) – GOLF TV

Foto: LaPresse