Golf, Matt Wallace e Camilo Villegas in testa all’RSM Classic 2020 dopo la prima giornata

Il britannico Matt Wallace e il colombiano Camilo Villegas hanno chiuso al comando il round d’apertura dell’RSM Classic 2020, evento del PGA Tour che non si è spostato dalla Georgia dopo il Masters della scorsa settimana. Sulla costa atlantica, la coppia di testa ha portato a termine un giro da sei colpi sotto al par, nonostante le condizioni abbastanza ventose di Sea Island.

L’inglese ha imbucato da 30 piedi alla diciotto del Seaside Course per mantenere la vetta, condivisa con il colombiano che torna così a farsi vedere ai vertici del tour dopo qualche stagione davvero difficile. Un problema alla spalla lo ha tenuto fuori dalle competizioni per due anni, e quando ha potuto riprendere finalmente l’attività, è stato costretto a un nuovo stop per una ragione molto peggiore di un guaio fisico, la malattia di sua figlia Mia, poi morta il 27 luglio di quest’anno.

Questo evento si gioca, nelle prime due giornate, su due campi differenti, il Seaside Course giocato par 70 e il Plantation Course, par 72. Entrambi i percorsi sono piuttosto agevoli e lasciano spazio a ottimi score, ma in questo primo round è stato il primo campo (che sarà poi quello ufficiale per tutti nel weekend) quello ad aver permesso più aggressività. Cameron Tringale, Adam Long e Keegan Bradley sono stati i migliori della giornata sul Plantation Course, e fanno parte del folto gruppetto che occupa la terza posizione con lo score finale di -5. Insieme a loro anche Rory Sabbatini, Peter Malnati, Patton Kizzire e Robert Streb.

Buon avvio anche di due dei top player europei presenti, l’austriaco Bernd Wiesberger (T11 a -4) e l’inglese Tommy Fleetwood, in ventunesima posizione a -3.

CLASSIFICA RSM CLASSIC 2020, ROUND 1:

T1 Matt Wallace -6 64 (SS)

T1 Camilo Villegas -5 64 (SS)

T3 Rory Sabbatini -5 65 (SS)

T3 Peter Malnati -5 65 (SS)

T3 Cameron Tringale -5 67 (PL)

T3 Adam Long -5 67 (PL)

T3 Patton Kizzire -5 65 (SS)

T3 Robert Streb -5 65 (SS)

T3 Keegan Bradley -5 67 (PL)

SS – Seaside Course, PL – Plantation Course

