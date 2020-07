Parma-Fiorentina, Serie A: orario d’inizio, tv, streaming, probabili formazioni

Torna anche questo fine settimana la Serie A di calcio 2020, giunta al suo turno numero 30, che tra le dieci sfide propone quella tra Parma e Fiorentina, che porrà di fronte due formazioni che giocano un buon calcio, con i ducali a caccia di punti preziosi, sperando ancora in una qualificazione alla prossima Europa League.

Il match si svolgerà dunque questa domenica, 5 luglio 2020, a partire dalle ore 19.30, e sarà visibile in diretta televisiva esclusiva su Sky Sport, precisamente sul canale Sky Sport 253, ma anche in streaming, attraverso le piattaforme in abbonamento Sky Go e Now Tv, mentre non mancherà la DIRETTA LIVE testuale qui su OA Sport.

Loading...

Loading...

Il programma della partita:

Serie A 2020

Domenica 5 luglio

Ore 19.30 Parma-Fiorentina

Diretta tv: Sky Sport 253

Diretta streaming: Sky Go, Now Tv

Diretta testuale: OA Sport

Le probabili formazioni:

PARMA (4-3-3):Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Scozzarella, Kucka, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Cáceres, Milenkovic, Pezzella, Dalbert; Duncan, Pulgar, Castrovilli; Chiesa, Cutrone, Ribery

gianni.lombardi@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse