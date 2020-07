Pallanuoto, Serie A1 maschile al via il 3 ottobre, Coppa Italia a settembre

Tempo di importanti decisioni per la pallanuoto italiana: oggi si è svolta una video conferenza che ha visto protagonisti i presidenti delle 14 società della Serie A1 maschile ed alcuni membri del Consiglio Federale, organo che dovrà ratificare le date della prossima stagione sportiva.

Secondo quanto si apprende dai principali siti specializzati, quali Waterpolo Development e Waterpolo People, in Serie A1 maschile il programma a 14 squadre sarà salvo dopo il ripescaggio del Metanopoli, in modo da lasciare il medesimo format per la stagione regolare, che dovrebbe partire il 3 ottobre, mentre i play-off dovrebbero essere riservati alle prime quattro, con semifinali al meglio delle tre partite e finali al meglio delle cinque.

Non si è discusso invece della formula dei play-out. La Coppa Italia, che nella scorsa stagione non è stata assegnata, in quanto la Final Four era in programma proprio a fine febbraio, quando è scoppiata la pandemia, aprirà la stagione 2020-2021 a settembre, con prima fase il 19-20 e seconda il 26-27, mentre la fase finale, con formula da definire, si disputerà dal 29 al 31 gennaio 2021.

Foto: Simona Malerba LPS