Pallanuoto, aggiornati i calendari della Serie A1 maschile e femminile

Dopo l’aggiornamento dei calendari internazionali della pallanuoto, anche la FIN ha aggiornato i calendari della Serie A1, che scatterà sabato 3 ottobre con il torneo maschile e sabato 10 con quello femminile. Resta confermata la disputa delle finali scudetto al meglio delle cinque partite, con retrocessioni bloccate tra le donne e play-out per determinare l’unica retrocessione tra gli uomini.

Serie A1 Femminile

1^ giornata – 10 ottobre

L’Ekipe Orizzonte-Vela Nuoto Ancona

SIS Roma-Bogliasco 1951

CSS Verona-RN Florentia

Pallanuoto Trieste-CS Plebiscito PD

Formula Serie A1 femminile

Stagione regolare dal 10 ottobre al 24 aprile (14 giornate).

Semifinali playoff 1^-4^ e 2^-3^ il 5, 8 ed eventualmente 12 maggio.

Finale scudetto il 15, 19 e 22 maggio ed eventualmente il 25 e 29 maggio.

Il terzo posto sarà assegnato tra le squadre sconfitte nelle semifinali in relazione al miglior piazzamento in classifica della stagione regolare.

Le partite dispari delle serie si giocheranno in casa della squadra meglio piazzata in classifica al termine della stagione regolare.





Serie A1 maschile

1^ giornata – sabato 3 ottobre

RN Florentia-CC Ortigia

San Donato Metanopoli Sport-Telimar

Pallanuoto Trieste-Pro Recco N e PN

SS Lazio-RN Nuoto Salerno

AN Brescia-Roma Nuoto

CN Posillipo-SC Quinto

Riposa RN Savona

Formula Serie A1 maschile

Stagione regolare dal 3 ottobre all’8 maggio (26 giornate).

Finale scudetto 1^-2^ il 15, 18, 21 maggio ed eventualmente 24 e 27 maggio.

Finale 3° posto 3^-4^ il 15 e 18 maggio ed eventualmente il 21 maggio.

Ai playout salvezza parteciperanno le società classificate al 12° e 13° posto al termine della stagione regolare se il loro punteggio è compreso in un intervallo di 9 punti o meno. Nel caso in cui non si verificasse questa condizione, la società classificata al 13° posto retrocederà direttamente in serie A2.

Finale playout 12^-13^ il 15, 22 maggio ed eventualmente 27 maggio.

Le partite dispari delle serie si giocheranno in casa della squadra meglio piazzata in classifica al termine della stagione regolare.

