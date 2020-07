Pallanuoto, primo torneo per il Settebello: quadrangolare a fine luglio con Montenegro e Spagna

La pallanuoto comincia a muovere i primi passi verso la ripartenza. E’ stata infatti data comunicazione del primo torneo che il Settebello campione del mondo disputerà dopo i mesi di inattività provocati dalla pandemia di Covid-19: nel centro federale di Ostia è stato organizzato un quadrangolare per fine luglio, al quale prenderanno parte anche Montenegro e Spagna.

Al momento la Nazionale maschile di pallanuoto si trova a Siracusa per un lungo collegiale, iniziato il 3 giugno, e al termine di esso tornerà a confrontarsi con avversarie di alto livello. L’occasione sarà data, per l’appunto, da questo quadrangolare, programmato tra il 28 e il 30 luglio: l’Italia scenderà in campo con due squadre, alle quali si uniranno Montenegro e Spagna. Le ultime due partite saranno trasmesse anche dalle reti di Rai Sport. Nella stessa sede, a Ostia, anche il Setterosa prenderà parte a un torneo in famiglia, in questo caso senza altre Nazionali, dal 5 al 7 agosto.

Loading...

Loading...

antonio.lucia@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LPS / Claudio Benedetto