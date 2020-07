Pallanuoto, la Serie A1 maschile resta a 14 squadre, blocco delle retrocessioni tra le donne

Il Consiglio Federale di ieri della Federnuoto ha dipanato la matassa delle partecipanti ai prossimi campionati maschile e femminile di pallanuoto. Sono state tre le autoretrocessioni accolte: la Canottieri Napoli nella A1 maschile e Rapallo e Milano nella A1 femminile.

In Serie A1 maschile il programma a 14 squadre sarà confermato dopo il ripescaggio del San Donato Metanopoli Sport, in modo da lasciare il medesimo format per la stagione regolare, mentre nulla di definitivo è stato deciso in merito ai play-off scudetto ed alla Coppa Italia.

In Serie A1 femminile il prossimo campionato sarà ad otto squadre con blocco delle retrocessioni per ripristinare il format a 10 squadre dalla stagione successiva, con promozione dalla Serie A2 di due squadre. Questa decisione è stata presa anche in virtù della partecipazione del Setterosa al Preolimpico, in programma a Trieste dal 17 al 24 gennaio 2021. Anche in questo caso nulla di definitivo è stato deciso in merito ai play-off scudetto ed alla Coppa Italia.

Di seguito il comunicato ufficiale della FederNuoto:

“La Federazione Italiano Nuoto, in seguito alla rinuncia della CC Napoli all’iscrizione al prossimo campionato di pallanuoto di serie A1 maschile, ha stabilito che la squadra promossa in A1 è la società San Donato Metanopoli Sport. A seguito della rinuncia all’iscrizione al prossimo campionato di serie A1 femminile delle società Rapallo Pallanuoto e NC Milano, la Federazione Italiana Nuoto ha deciso che il prossimo campionato di serie A1 femminile si disputerà a otto squadre con il blocco delle retrocessioni. La prossima stagione 2020-2021 prevede inoltre il Torneo di Qualificazione Olimpica in programma a Trieste dal 17 al 24 gennaio 2021. Il campionato di pallanuoto serie A2 femminile 2020-2021 comporterà la promozione nella massima serie di due squadre“.

LA SITUAZIONE DEI CAMPIONATI

SERIE A1 MASCHILE

Canottieri Napoli ha scelto l’autoretrocessione e ripartirà dall’A2

San Donato Metanopoli Sport ripescato in A1

SERIE A1 FEMMINILE

Rapallo ha scelto l’autoretrocessione e ripartirà dall’A2

Milano ha scelto l’autoretrocessione e ripartirà dall’A2

Il campionato resta ad 8 squadre, con blocco delle retrocessioni

Foto: Claudio Bosco LPS