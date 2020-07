Pallanuoto femminile, quadrangolare del Setterosa con le Nazionali giovanili ad agosto

Il Setterosa tornerà a radunarsi ad Ostia dal 13 al 28 luglio, ed al termine del secondo raduno la Nazionale italiana di pallanuoto femminile dovrebbe affrontare un quadrangolare sempre ad Ostia, dove dal 5 al 7 agosto, secondo quanto scritto da Waterpolo Development, giocherà un quadrangolare a squadre miste con le Nazionali giovanili.

Il nuovo raduno ad Ostia in vista del quadrangolare scatterà l’1 agosto, e comprenderà 52 pallanuotiste, 13 per ciascuna delle quattro formazioni, con le atlete delle Nazionali giovanili che saranno selezionate dal tecnico federale Giacomo Grassi. Paolo Zizza dovrebbe confermare tutte le atlete attualmente in ritiro.

PROGRAMMA QUADRANGOLARE SETTEROSA OSTIA

Ostia 5-7 agosto

Squadre partecipanti

Quadrangolare a squadre miste con Nazionale assoluta e Nazionali giovanili.

Programma

5 agosto: prima giornata quadrangolare

6 agosto: seconda giornata quadrangolare

7 agosto: terza giornata quadrangolare

