Pallamano femminile, Qualificazioni Mondiali Spagna 2021: Italia con Austria e Kosovo nella prima fase

L’Italia della pallamano femminile si appresta ad iniziare la propria rincorsa verso i Mondiali 2021: oggi a Vienna, in Austria, sono stati effettuati i sorteggi del primo turno delle qualificazioni europee, dove le azzurre affronteranno proprio l’Austria ed il Kosovo nel Gruppo 4. Passeranno il turno le prime due, che accederanno al turno decisivo per andare ai Mondiali.

Le gare si giocheranno in un’unica sede tra il 27-29 novembre ed il 4-6 dicembre: il raggruppamento dell’Italia si giocherà in Austria, in quanto tutti i gironi si giocheranno in casa delle Nazionali in prima fascia. I Mondiali si giocheranno dal 2 al 19 dicembre 2021 in Spagna.

I GIRONI

Gruppo 1: Slovacchia, Ucraina, Israele, Lussemburgo

Gruppo 2: Nord Macedonia, Islanda, Lituania, Grecia

Gruppo 3: Turchia, Portogallo, Lituania

Gruppo 4: Austria, Italia, Kosovo

Gruppo 5: Bielorussia, Svizzera, Faroer

Foto: Shutterstock