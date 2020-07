Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, Antonio Rossi: “Attesi oltre 2.000.000 di visitatori”

Mancano poco meno di sei anni al grande ritorno dei Giochi Olimpici in Italia, quattro lustri dopo l’edizione di Torino 2006. Ma la macchina organizzativa si è già messa in moto, e da tempo. Mentre Cortina in questo momento lavora per i Mondiali di sci alpino (confermati per l’8-21 febbraio 2021), funzionali anche al progetto a Cinque Cerchi, in Lombardia si progetta al meglio l’incontro con un’enorme massa di pubblico.

“I Giochi invernali del 2026 rappresenteranno per la Lombardia e per l’Italia, il momento sportivo e turistico clou del prossimo quinquennio. Saranno un modello di ecosostenibilità per le edizioni a venire e permetteranno di valorizzare a livello mondiale le bellezze e le potenzialità del nostro splendido territorio“. Ecco. Ad affermarlo è stato il sottosegretario ai Grandi eventi sportivi, Antonio Rossi (ex canoista da 3 ori olimpici), al termine dell’incontro a Milano con il segretario generale dell‘Organizzazione Mondiale per il Turismo, Zurab Pololikashvili. “I grandi eventi che organizzeremo da qui al 2026 – ha aggiunto Rossi – accompagneranno l’incremento dell’offerta turistico-sportiva regionale in un crescendo rossiniano che avrà il suo culmine a livello mediatico proprio con la manifestazione a cinque cerchi, per cui attendiamo due milioni di visitatori e oltre 100.000 spettatori al giorno nelle sedi di gara“.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SU MILANO-CORTINA 2026

gianmario.bonzi@gmail.com

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: La Presse