Nuoto, Paltrinieri e Acerenza tornano in vasca! Nel mirino c’è il Settecolli

Dopo gli estenuanti allenamenti vissuti a Piombino negli ultimi giorni, incentrati sulla preparazione delle gare in mare, Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza sono tornati finalmente ad allenarsi tra le corsie a Roma, precisamente nel Centro Sportivo della Polizia di Tor di Quinto.

I due mezzofondisti, sotto la guida del tecnico Fabrizio Antonelli e con la presenza a bordo vasca dei vertici delle Fiamme Oro e del c.t. della nazionale azzurra Cesare Butini, si sono destreggiati in allenamenti volti a far ritrovar loro quanto prima il feeling con l’acqua clorata.

Gli obiettivi, nel breve e medio periodo, saranno ovviamente i Campionati Italiani di Fondo di Piombino e il Trofeo Settecolli (11-13 agosto), nel quale i due avranno la possibilità di sfidare sia i più temuti avversari delle acque libere che l’accanita concorrenza del mezzofondo in vasca.

Se Paltrinieri, forte del pass già in tasca per Tokyo, potrà approcciare le due competizioni con relativa maggiore serenità (viene difficile pensare che dopo il divorzio da Stefano Morini non avrà tutti i riflettori puntati addosso), ancora più pressione e voglia di fare bene avrà sulle spalle Acerenza, non ancora in possesso del pass per il Giappone ed intenzionato ad impressionare tutti sui 1500 per guadagnarselo quanto prima.

Foto: LaPresse