Nuoto, lutto terribile per Luca Dotto: ha perso sua mamma

In un venerdì nero per il nuoto del Bel Paese, un’altra notizia nefasta si aggiunge alla vicenda che sta coinvolgendo Paolo Barelli. Un lutto terribile ha colpito il velocista e simbolo della staffetta veloce azzurra Luca Dotto, che ha perso oggi sua madre Guglielmina, peraltro ancora molto giovane.

Lo stileliberista veneto, che proprio da sua mamma era stato portato per la prima volta in una vasca di acqua clorata alla tenera età di sei anni, perde quindi uno dei suoi punti di riferimento tanto nella vita quotidiana che in quella sportiva, con il peggiore dei lutti che ci si possa immaginare.

La speranza, con il Trofeo Settecolli ormai alle porte e l’avvio di una stagione cruciale che si fa sempre più imminente, è quindi che l’esperto velocista padovano allenato da Claudio Rossetto possa riuscire a superare questa terribile situazione, che ovviamente ora avrà priorità su qualsiasi altro tipo di cosa (nuoto e Olimpiadi comprese), nella maniera migliore possibile, per tornare a nuotare come sa fare, con una tifosa speciale in più a spingerlo e a cui dedicare ogni successo che potrà arrivare.

Foto: LaPresse