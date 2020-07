Nuoto di fondo, i convocati dell’Italia per il raduno di Piombino

La Nazionale italiana di nuoto di fondo si ritroverà al lavoro a Piombino da domani, domenica 5 luglio, a sabato 18: al collegiale prenderanno parte dodici atleti di interesse nazionale, oltre ad uno staff di nove persone. Si tratta del primo vero raduno dopo gli allenamenti individuali.

Così al sito federale il coordinatore tecnico e logistico Stefano Rubaudo: “E’ il primo lavoro importante di gruppo dopo il lockdown. Finora a Poggio all’Agnello si erano allenati, separatamente, dall’1 giugno in poi, Rachele Bruni, Arianna Bridi, Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri. Adesso riprendiamo finalmente un regime di normalità e per la prima volta tecnici e atleti tornano a collaborare sul campo, dopo mesi di video dirette. Nel frattempo il gruppo degli azzurri seguito da Emanuele Sacchi prosegue gli allenamenti a Roma, mente i ragazzi seguiti da Fabrizio Antonelli da lunedì saranno anche loro al lavoro a Roma. Questo raduno a Poggio prevede mare a piscina: due allenamenti in mare a Piombino e nove in piscina settimanali“.

Loading...

Loading...

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Andrea Manzi (Fiamme Oro/CC Napoli)

Marcello Guidi (Fiamme Oro/RN Cagliari)

Pasquale Giordano (CC Napoli)

Emanuele Russo (CN Posillipo)

Luca Amura (Alba Oriens)

Davide Marchello (Aurelia Nuoto)

Giulia Gabbrielleschi (Fiamme Oro/Nuotatori Pistoiesi)

Barbara Pozzobon (Fiamme Oro/Hydros)

Sophie Callo (Fiamme Oro/RN Spezia)

Ginevra Taddeucci (Fiamme Oro/CC Napoli)

Giulia Berton (Le Bandie)

Eleonora Brotto (Team Veneto)

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse