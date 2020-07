NBA, Russell Westbrook positivo al Covid-19. E’ asintomatico

Russell Westbrook, stella degli Houston Rockets nonché MVP della lega nella stagione 2016/2017, è risultato positivo al coronavirus. A darne la notizia è lo stesso giocatore con un post su Instagram. L’ex Oklahoma City Thunder, ad ogni modo, fa sapere di stare bene e di non avere sintomi. Il playmaker ora si trova in quarantena e solo una volta che sarà dichiarato guarito potrà raggiungere i suoi compagni di squadra nella bolla di Orlando ove, a fine luglio, riprenderà la stagione NBA.

Per gli Houston Rockets, comunque, la positività di Westbrook è una bella tegola. Il giocatore non potrà aggregarsi alla squadra almeno per altri quindici giorni e ciò significa che la franchigia del Texas, nella migliore delle ipotesi, lo avrà a disposizione per le prime partite che si svolgeranno a inizio agosto. Questo vuol dire che non avrà modo di seguire la stessa preparazione dei compagni né di entrare in ritmo partecipando alle amichevoli in programma prima del 31 luglio.

Gli Houston Rockets, che possono vantare nel loro roster anche un altra stella del calibro di James Harden, prima della pausa occupavano la sesta posizione a Ovest con 40 vittorie e 24 sconfitte. I texani non sono tra i maggiori favoriti per il successo finale, ma possono comunque coltivare qualche lecita chance di conquistare l’anello. Ad ogni modo, dopo questo imprevisto, la strada si fa tutta in salita.

Foto: Lapresse