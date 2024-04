NBA, risultati della notte (10 aprile): Edwards scrive 51 e Minnesota va, Warriors vincenti sui Lakers

Ben 14 partite si sono disputate in una notte NBA che, nei fatti, aiuta a definire sempre di più come sarà la questione playoff e, tra una settimana, play-in. Nel frattempo, lontano dal parquet, è data come sostanzialmente certa la permanenza di Simone Fontecchio (che stanotte non è sceso in campo) ai Detroit Pistons.

Gli stessi Pistons (13-66) che, nella notte, nulla possono per tenere a freno i Philadelphia 76ers (45-35): 120-102 con 37 di Joel Embiid e 18 dalla panchina di Buddy Hield contro i 25 di Jaden Ivey e i 21 di Evan Fournier. Esagerano gli Indiana Pacers (46-34) sui Toronto Raptors (25-54): 123-140 con 30 di Tyrese Haliburton e 23 di Obi Toppin contro i 23 di RJ Barrett e i 22 di Kelly Olynyk.

Tripla doppia numero 21 in stagione per Luka Doncic, che scrive sul tabellino 39-12-10 nel 104-130 dei Dallas Mavericks (49-30) sugli Charlotte Hornets (19-60), cui decisamente non basta Miles Bridges a 2. Nel big match della notte, un potenziale antipasto playoff, i Milwaukee Bucks (48-31) trovano un brillante 104-91 sui Boston Celtics (62-17) per effetto dei 20 di Patrick Beverley e dei 15 del trio Giannis Antetokounmpo-Brook Lopez-Bobby Portis. Niente campo per Danilo Gallinari.

I Miami Heat (44-35) riescono a battere dopo due overtime gli Atlanta Hawks (36-43): 111-117 il finale con 33 di Tyler Herro e 25 di Jimmy Butler da una parte e 29-13-13 di Dejounte Murray (che stavolta si è preso “solo” 31 tiri, dopo le parole pepate di Gregg Popovich nel giorno in cui ha tirato 44 volte). Gli Oklahoma City Thunder (54-25) vengono trascinati dai 40 di Shai Gilgeous-Alexander e trovano una grandissima seconda metà di gara contro i Sacramento Kings (45-34), che battono 112-105 nonostante i 33 di De’Aaron Fox.

Il mattatore della notte è però Anthony Edwards, che aiuta i Minnesota Timberwolves (55-24) a riprendersi da un primo quarto da 44 punti dei Washington Wizards (15-65) e ne mette a segno 51 (massimo in carriera) per il 130-121 finale. Dall’altra parte 25 di Corey Kispert. I San Antonio Spurs (20-59) sono in procinto di dare un buon commiato alla stagione battendo i Memphis Grizzlies (27-52) per 87-102 con 18 di Victor Wembanyama. Per i Grizzlies 14 di Brandon Clarke, Scotty Pippen Jr. e Trey Jamison.

Houston Rockets (39-40) ormai fuori dai playoff, ma vittoriosi sugli Orlando Magic (46-33) per 118-106. 37 i punti di Fred VanVleet per i texani, 21 quelli di Jalen Suggs e Paolo Banchero per la franchigia della Florida. I Chicago Bulls (37-42) non fermano i New York Knicks (47-32): 117-128 con gli ospiti trascinati da uno splendido Jalen Brunson (45 punti), e nulla può DeMar DeRozan con 34.

I Denver Nuggets (56-24) non hanno troppi problemi con gli Utah Jazz (29-50) anche al di là del 34-17 del primo quarto e del 111-95 finale. 28 i punti sia di Nikola Jokic che di Jamal Murray, mentre per gli sconfitti ne fa 24 dalla panchina Talen Horton-Tucker. I Portland Trail Blazers (21-58) vedono passare i New Orleans Pelicans (47-32) per 100-110: il merito è di Trey Murphy III e CJ McCollum, 31 e 29 punti rispettivamente. Per i Blazers 30 di DeAndre Ayton.

Attesissima la sfida tra Golden State Warriors (44-35) e Los Angeles Lakers (45-35): alla fine, nonostante i 33 con 11 assist di LeBron James, il confronto tutto californiano lo vince la franchigia di San Francisco per 120-134 con 27 e 23 dell’accoppiata Klay Thompson-Steph Curry. I Los Angeles Clippers (51-28), invece, vanno a vincere sul parquet dei Phoenix Suns (46-33) per 92-105 approfittando di Paul George da 23 punti e di Russell Westbrook in versione 16-15-15. Per i Suns 21 di Kevin Durant.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Charlotte Hornets-Dallas Mavericks 104-130

Philadelphia 76ers-Detroit Pistons 120-102

Toronto Raptors-Indiana Pacers 123-140

Atlanta Hawks-Miami Heat 111-117 d2ts

Milwaukee Bucks-Boston Celtics 104–91

Chicago Bulls-New York Knicks 117-128

Houston Rockets-Orlando Magic 118-106

Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs 87-102

Minnesota Timberwolves-Washington Wizards 130-121

Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings 112-105

Utah Jazz-Denver Nuggets 95-111

Los Angeles Lakers-Golden State Warriors 120-134

Phoenix Suns-Los Angeles Clippers 92-105

Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans 100-110