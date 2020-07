NASCAR Xfinity Series, cinquina per Chase Briscoe. Che battaglia ad Indy!

Chase Briscoe all’Indianapolis Motor Speedway, tredicesimo appuntamento con la NASCAR Xfinity Series. Nella ‘F2’ della seguitissima serie statunitense è ancora il #98 di casa Haas ad entrare nella victory lane. Una vittoria speciale per Briscoe che è riuscito nell’impresa di trionfare nel circuito di casa.

Lo spettacolo ad Indianapolis è iniziato con un incredibile lotta al primato tra Jeb Burton e Michael Annett. Il #8 ed il #1 dello Jr Motorsport si sono sfidati nei primi giri prima di cedere il passo al compagno di box Justin Allgaier. Il #7 del gruppo ha attaccato i primi due e nel giro numero 3 ha preso la vetta della classifica con un bellissimo sorpasso in T7. Il primato di Justin, impegnato domani nella Cup Series al posto di Jimmie Johnson sulla Camaro #48 dell’Hendrick Motorsport, è durato ben poco. Auston Cindric, pilota #22 del Team Penske, ha mostrato le sue doti sui circuiti non ovali e da 10° è salito primo in soli 4 passaggi. Cindric ha vinto il primo segmento della corsa davanti ad Allagaier, Justin Haley (Kaulig), Chase Briscoe (Haas) e Noah Gragson (Jr Motorsport).

Dopo la sosta di tutto il gruppo, Chase Briscoe ha preso la redini della gara sull’auto #22 di Penske. Il primo colpo di scena di giornata è arrivato poco dopo il secondo restart della Stage 2. Austin Cindric ha preso il comando delle operazioni con una perfetta ripartenza, ma veniva subito sanzionato a causa di un restart anticipato. Briscoe ha potuto ritornare in vetta e mantenere la prima piazza fino al secondo ‘traguardo volante’ di giornata. L’alfiere di casa Haas ha preceduto Allgaier, Ryan Seig (RSS Racing), Haley e Annett.

Chase Briscoe ha letteralmente dominato la prima metà della Final Stage. Il #98 di Ford ha allungato sui rivali e sembrava avere tutto sotto controllo. Una caution, entrata per rimuovere l’auto #44 di Tommy Joe Martin, ha rimescolato le carte in tavola a meno di 10 tornate dalla fine ed ha messo in discussione il primato di Chase.

Briscoe ha cercato nuovamente di allungare, questa volta su A. J. Allemendinger. Il #16 del Kaulig Racing, primo in questo 2020 ad Atlanta, ha più volte attaccato il rivale di casa Haas. La lotta per la vittoria ha permesso a Cindric ed a Gragson di unirsi alla battaglia. Un errore nell’affrontare curva 11 sembrava mettere fine ai sogni di gloria di Briscoe che, a meno di due giri alla fine, ha effettuato un sorpasso perfetto in curva 1. Un attacco che gli ha concesso di beffare, in una sola staccata, la coppia Cindrc-Allemendinger.

Briscoe ha potuto dunque festeggiare la quinta vittoria della stagione con quasi due secondi di gap su Haley. Gragson chiude la Top3, davanti a A. J. Allemendinger e Cindric. La competizione all’interno del road course dell’Indianapolis Motor Speedway si è rivelata un successo. Una gara che quasi sicuramente verrà riproposta per il 2021 e non è da escludere un evento simile per la Cup Series.

Tra una settimana si tornerà in pista in Kentucky per un nuovo interessantissimo doubleheader.

Foto: LaPresse