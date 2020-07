MotoGP, Valentino Rossi firma un contratto per due anni con la Yamaha Petronas. L’annuncio ufficiale a Jerez de la Frontera

La leggenda continua: Valentino Rossi correrà in MotoGP anche nel 2021 e forse anche nel 2022. L’accordo uno+uno (un anno di contratto, l’altro di opzione) con la Yamaha Petronas verrà annunciato la prossima settimana (il 19 luglio) a Jerez de La Frontera (sede nella quale avrà inizio il Mondiale 2020 della classe regina) ed è stato anticipato quest’oggi da “La Gazzetta dello Sport“. L’opportunità in sella alla M1 del team “cliente” non è un passo indietro per Valentino dal momento che potrà disporre di una YZR-M1 ufficiale, identica quindi a quella dello spagnolo Maverick Vinales e del francese Fabio Quartararo. Al suo fianco, quindi, ci dovrebbe essere l’altro centauro italiano Franco Morbidelli.

E dunque Valentino ha deciso di continuare a provarci nonostante le primavere siano 41, spingendosi fino alle 43. Le stagioni passate senza vittorie, non essendo mai stato davvero in lizza per il titolo iridato in MotoGP, hanno dato manforte agli oppositori del Rossi agonista. Tuttavia il buon Valentino va avanti per la sua strada, allungando la striscia di partecipazioni nel Motomondiale iniziata nel 1996, quando ancora ci trovavamo nel 20° secolo ed Eros Ramazzotti cantava “Più bella cosa” oppure quando le “meteore” Fool’s Garden furono interpreti del pezzo “Lemon tree”.

La MotoGP che parte in Spagna (per adesso conta 13 GP, tutti sul suolo europeo) sarà la stagione numero 25 per Rossi, che quindi ha già nel mirino nuovi record di longevità puntando alla 26 e chissà alla 27. Una carriera fatta di 402 GP disputati, con 115 vittorie all’attivo e la voglia di porre fine al digiuno di successi visto che l’ultimo centro (parziale) è stato quello del GP d’Olanda del 2017, mentre se parliamo di titoli la sua ultima firma risale 2009.

