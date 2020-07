MotoGP, GP Spagna 2020: orari del fine settimana 17-19 luglio, guida tv, programma Sky e TV8

Il Motomondiale 2020 è ai nastri di partenza dopo una lunghissima e dolorosa attesa. Il primo appuntamento della stagione è rappresentato dal Gran Premio di Spagna sul circuito di Jerez de la Frontera che si disputerà nel corso del weekend del 19 luglio. SI inizierà a fare sul serio venerdì 17 luglio con la disputa delle prime sessioni di prove libere delle tre classi. La stagione scatterà da Jerez de la Frontera, dove si correrà anche nel weekend successivo, con un calendario compresso rispetto al solito e, soprattutto, rispetto a quanto previsto inizialmente.

La classe regina non corre da metà novembre, mentre Moto2 e Moto3 hanno potuto disputare il Gran Premio del Qatar a marzo. L’attesa è enorme. La MotoGP è pronta a vivere una annata nella quale l’equilibrio potrebbe regnare sovrano.

Loading...

Loading...

In prima fila, come sempre, Marc Marquez. Lo spagnolo tuttavia sarà inseguito da vicino dalle Yamaha di Maverick Vinales e Fabio Quartararo, mentre Andrea Dovizioso con la sua Ducati parte con qualche dubbio in più e l’acciacco alla clavicola fratturata pochi giorni fa. Attenzione anche alle Suzuki di Alex Rins e Joan Mir e, ovviamente, non ci si può dimenticare di Valentino Rossi pronto per l’ultimo anno con la Yamaha ufficiale.

IN TV – Il Gran Premio di Spagna 2020 sarà trasmesso in diretta da Sky Sport. Il canale di riferimento sarà Sky Sport MotoGP (208).

TV8 (121 di Sky e 8 dgt) garantirà la trasmissione di gare e qualifiche in differita.

In streaming si potrà seguire su SkyGo e NowTV e su DAZN.

OA Sport vi proporrà, come sempre, le DIRETTE LIVE testuali di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GRAN PREMIO DI SPAGNA 2020 MOTOMONDIALE

Venerdì 17 luglio

9.00-9.40 Moto3, prove libere 1

9.55-10.40 MotoGP, prove libere 1

10.55-11.35 Moto2, prove libere 1

11.50-12.20 MotoE, prove libere 1

13.15-13.55 Moto3, prove libere 2

14.10-14.55 MotoGP, prove libere 2

15.10-15.50 Moto2, prove libere 2

16.05-16.35, MotoE, prove libere 2

Sabato 18 luglio

9.00-9.40 Moto3, prove libere 3

9.55-10.40 MotoGP, prove libere 3

10.55-11.35 Moto2, prove libere 3

11.50-12.20 MotoE, prove libere 3

12.35-12.50 Moto3, qualifiche 1

13.00-13.15 Moto3, qualifiche 2

14.10-14.25 MotoGP, qualifiche 1

14.35-14.50 MotoGP, qualifiche 2

15.10-15.25 Moto2, qualifiche 1

15.35-15.50 Moto2, qualifiche 2

16.05-16.45 MotoE, E-pole

Domenica 19 luglio

8.20-8.40 Moto3, warm-up

8.50-9.10 Moto2, warm-up

9.20-9.40 MotoGP, warm-up

10.05 Gran Premio Spagna MotoE

11.00 Gran Premio Spagna Moto3

12.20 Gran Premio Spagna Moto2

14.00 Gran Premio Spagna MotoGP

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL MOTOMONDIALE

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo