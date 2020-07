MotoGP, Fabio Quartararo è il vero anti-Marquez? Velocissimo sul giro secco, il francese spaventa il re iberico

Prosegue il conto alla rovescia in vista del primo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP 2020, che scatterà ufficialmente venerdì 17 luglio con le prime prove libere del Gran Premio di Spagna, a Jerez de la Frontera. In un campionato formato attualmente da 13 round complessivi (da valutare prossimamente l’aggiunta di 4 tappe extra-europee rimaste in sospeso), ogni singola gara assumerà una grande valenza nella corsa verso il titolo iridato. Certo, Marc Marquez è reduce da un 2019 semplicemente perfetto (record di punti e 18 podi su 19 gare disputate) ed è il naturale favorito anche quest’anno, ma il nativo di Cervera dovrà fare attenzione ad un possibile nuovo rivale.

Stiamo parlando di Fabio Quartararo, sbarcato nella passata stagione in MotoGP con la Yamaha Petronas, che proverà ad effettuare un ulteriore salto di qualità per insidiare il dominio dell’otto volte campione del mondo. Molto probabilmente è proprio Quartararo l’unico vero antagonista credibile di Marquez già a partire dalla stagione 2020, dato che il fuoriclasse iberico ha già dimostrato di poter battere agevolmente nell’arco di un intero campionato i vari Dovizioso, Viñales, Petrucci e Rins. Il nizzardo classe 1999 ha impressionato tutti nella sua stagione da rookie collezionando 6 pole position e 7 piazzamenti sul podio (5 secondi e 2 terzi posti), rivelandosi globalmente il pilota più forte del lotto sul giro secco.

Loading...

Loading...

Nella seconda parte del 2019 il transalpino è salito di colpi anche in gara arrivando anche a giocarsi il successo all’ultimo giro con Marquez a Misano ed in Thailandia (perdendo il duello in entrambi i casi), a testimonianza di un percorso di crescita che potrebbe portarlo sul gradino più alto del podio e magari ad entrare nella lotta per il titolo mondiale. Il “Diablo”, che nel 2021 andrà a sostituire Valentino Rossi nel team factory della Yamaha, ha disputato dei test invernali molto positivi prima della lunga pausa forzata e del lockdown attestandosi come uno dei principali favoriti in ottica iridata. Probabilmente è ancora presto per duellare testa a testa con Marquez in campionato, ma il francese può spaventare l’iberico soprattutto in prospettiva quando avrà accumulato l’esperienza necessaria per poter gestire determinate situazioni.

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse