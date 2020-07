MotoGP, Calendario Mondiale 2020: date, orari, streaming, programma Sky e TV8

Il conto alla rovescia procede velocemente e l’inizio del Mondiale 2020 di MotoGP si avvicina sempre di più. Dopo la pausa forzata per la pandemia, tutto avrà finalmente inizio con la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Spagna prevista per venerdì 17 luglio sul tracciato di Jerez de la Frontera, pronto ad ospitare un doppio appuntamento iridato a porte chiuse che aprirà le danze del campionato per quanto riguarda la classe regina.

Al momento sono 13 i round presenti nel calendario ufficiale del Motomondiale, anche se non è escluso il possibile inserimento di Austin (Texas), Termas de Rio Hondo (Argentina), Buriram (Thailandia) e Sepang (Malesia) al termine del tour de force in Europa. I 13 weekend di gara si svolgeranno su 8 piste diverse, questo perché andranno in scena ben 5 doppi Gran Premi sullo stesso tracciato a sette giorni di distanza l’uno dall’altro.

IL CALENDARIO MOTOGP 2020 E LA COPERTURA TELEVISIVA

Tutte le gare del Motomondiale (a partire dalle prove libere del venerdì) saranno trasmesse in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go, Now TV e su DAZN, mentre la programmazione di TV8 non è stata ancora definita ma sicuramente alcune tappe verranno mandate in onda in diretta IN CHIARO (tutte le altre saranno comunque visibili in differita). OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale di tutti i weekend di gara della stagione per non perdere neanche un momento dello spettacolo inimitabile della MotoGP. Giova ricordare che vi potrebbe essere anche la trasmissione dei fine settimana su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky), ma anche in questo caso siamo in attesa di comunicazione ufficiali.

Di seguito il calendario completo ed il programma dettagliato del Motomondiale 2020, in attesa di capire la programmazione di TV8:

GP SPAGNA (Jerez) – Diretta su Sky Sport e DAZN

Venerdì 17 luglio

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 18 luglio

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.05-15.20, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.30-15.45, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 19 luglio

ore 8.20-8.40, Moto3, Warm Up, diretta

ore 8.50-9.10, Moto2, Warm Up, diretta

ore 9.20-9.40, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

GP ANDALUSIA (Jerez) – Diretta su Sky Sport e DAZN

Venerdì 24 luglio

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 25 luglio

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.05-15.20, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.30-15.45, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 26 luglio

ore 8.20-8.40, Moto3, Warm Up, diretta

ore 8.50-9.10, Moto2, Warm Up, diretta

ore 9.20-9.40, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

GP REPUBBLICA CECA (Brno) – Diretta su Sky Sport e DAZN

Venerdì 7 agosto

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 8 agosto

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.05-15.20, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.30-15.45, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 9 agosto

ore 8.20-8.40, Moto3, Warm Up, diretta

ore 8.50-9.10, Moto2, Warm Up, diretta

ore 9.20-9.40, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

GP AUSTRIA (Spielberg) – Diretta su Sky Sport e DAZN

Venerdì 14 agosto

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 15 agosto

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.05-15.20, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.30-15.45, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 16 agosto

ore 8.20-8.40, Moto3, Warm Up, diretta

ore 8.50-9.10, Moto2, Warm Up, diretta

ore 9.20-9.40, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

GP STIRIA (Spielberg) – Diretta su Sky Sport e DAZN

Venerdì 21 agosto

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 22 agosto

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.05-15.20, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.30-15.45, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 23 agosto

ore 8.20-8.40, Moto3, Warm Up, diretta

ore 8.50-9.10, Moto2, Warm Up, diretta

ore 9.20-9.40, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

GP SAN MARINO (Misano) – Diretta su Sky Sport e DAZN

Venerdì 11 settembre

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 12 settembre

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.05-15.20, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.30-15.45, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 13 settembre

ore 8.20-8.40, Moto3, Warm Up, diretta

ore 8.50-9.10, Moto2, Warm Up, diretta

ore 9.20-9.40, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

GP EMILIA-ROMAGNA (Misano) – Diretta su Sky Sport e DAZN

Venerdì 18 settembre

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 19 settembre

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.05-15.20, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.30-15.45, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 20 settembre

ore 8.20-8.40, Moto3, Warm Up, diretta

ore 8.50-9.10, Moto2, Warm Up, diretta

ore 9.20-9.40, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

GP CATALOGNA (Barcellona) – Diretta su Sky Sport e DAZN

Venerdì 25 settembre

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 26 settembre

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.05-15.20, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.30-15.45, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 27 settembre

ore 8.20-8.40, Moto3, Warm Up, diretta

ore 8.50-9.10, Moto2, Warm Up, diretta

ore 9.20-9.40, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

GP FRANCIA (Le Mans) – Diretta su Sky Sport e DAZN

Venerdì 9 ottobre

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 10 ottobre

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.05-15.20, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.30-15.45, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 11 ottobre

ore 8.20-8.40, Moto3, Warm Up, diretta

ore 8.50-9.10, Moto2, Warm Up, diretta

ore 9.20-9.40, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

GP ARAGON (Aragon) – Diretta su Sky Sport e DAZN

Venerdì 16 ottobre

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 17 ottobre

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.05-15.20, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.30-15.45, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 18 ottobre

ore 8.20-8.40, Moto3, Warm Up, diretta

ore 8.50-9.10, Moto2, Warm Up, diretta

ore 9.20-9.40, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

GP TERUEL (Aragon) – Diretta su Sky Sport e DAZN

Venerdì 23 ottobre

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 24 ottobre

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.05-15.20, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.30-15.45, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 25 ottobre

ore 8.20-8.40, Moto3, Warm Up, diretta

ore 8.50-9.10, Moto2, Warm Up, diretta

ore 9.20-9.40, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

GP EUROPA (Valencia) – Diretta su Sky Sport e DAZN

Venerdì 6 novembre

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 7 novembre

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.05-15.20, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.30-15.45, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 8 novembre

ore 8.20-8.40, Moto3, Warm Up, diretta

ore 8.50-9.10, Moto2, Warm Up, diretta

ore 9.20-9.40, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

GP COMUNITÀ VALENCIANA (Valencia) – Diretta su Sky Sport e DAZN

Venerdì 13 novembre

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 14 novembre

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.05-15.20, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.30-15.45, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 15 novembre

ore 8.20-8.40, Moto3, Warm Up, diretta

ore 8.50-9.10, Moto2, Warm Up, diretta

ore 9.20-9.40, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

Foto: Lapresse