Milano-Torino 2020: il nuovo percorso e l’altimetria. Sfida tra velocisti

Stravolto il percorso per quanto riguarda la Milano-Torino 2020. La corsa che parte dal capoluogo lombardo ed arriva in quello piemontese, per l’edizione di quest’anno, è stata rivoluzionata: nelle scorse stagioni lo spettacolare arrivo in quel di Superga, con gli scalatori a contendersi il successo, invece il prossimo mercoledì 5 agosto spazio ai velocisti.

Percorso infatti totalmente pianeggiante: 198 km con partenza in quel di Mesero ed arrivo a Stupinigi, davanti alla Palazzina di Caccia. Le parole dei responsabili RCS: “Con la Milano-Torino siamo tornati all’antico, anticipando, come succedeva una volta, la Milano-Sanremo in questo nuovo calendario della ripartenza. Sarà una corsa adatta ai velocisti, visto il percorso prevalentemente pianeggiante. Anche questa volta sarà una ripartenza non solo dal punto di vista sportivo ma anche turistico, dal momento che il ciclismo è strettamente collegato alla promozione del territorio. Dal punto di vista agonistico, la prossimità con la prima classica monumento della stagione offre una nuova chiave di lettura per questa corsa che sarà un vero banco di prova per tutti coloro che vorranno provare a vincere la Milano-Sanremo sabato 8 agosto”.

ALTIMETRIA MILANO-TORINO 2020

