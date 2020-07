Milan-Juventus: orario d’inizio, tv, streaming, probabili formazioni Serie A

Milan-Juventus, una delle grandi classiche del calcio italiano, varrà domani sera per la 31a giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Una gara dalle diverse valenze, poiché i bianconeri stanno iniziando a prendere un serio vantaggio nei confronti della Lazio, mentre i rossoneri sono in lotta per l’Europa.

Le formazioni sono sostanzialmente quelle tipo con qualche variabile. Pioli, per esempio, non potrà disporre di Castillejo, ma anche la presenza di Calhanoglu non sembra esattamente possibile, a causa dei problemi fisici accusati nel match dello Stadio Olimpico. Per quel che concerne invece gli uomini di Sarri, invece, gli assenti (per squalifica) sono de Ligt in difesa e Dybala in attacco. Per il resto, tutti i migliori sono lì, a disposizione per una partita che, seppur a porte chiuse, il suo fascino lo ha.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-CAGLIARI

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Bonaventura, Rebić; Ibrahimović. All. Pioli.

JUVENTUS (4-3-3): Szczęsny; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanić, Matuidi; Bernardeschi, Higuaín, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

Milan-Juventus, incontro della trentunesima giornata di Serie A 2019-2020, si giocherà martedì sera alle ore 21:15. Sarà possibile vedere l’incontro in diretta tv su DAZN1 (canale 209 di Sky) e in diretta streaming su DAZN. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta del match, per non perdersi davvero nulla.

SERIE A CALCIO 2019-2020

MARTEDI’ 7 LUGLIO

Ore 21:15 Milan-Juventus

MILAN-JUVENTUS: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

DIRETTA TV – DAZN1 (can. 209 Sky)

DIRETTA STREAMING – DAZN

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: LaPresse