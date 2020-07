Golf, Memorial Tournament a porte chiuse. Doveva essere il primo torneo col pubblico dopo la pandemia

Il Memorial Tournament doveva essere il primo torneo di golf ad andare in scena a porte aperte dopo la pandemia ma gli organizzatori hanno fatto dietrofront all’ultimo momento. Il prestigioso torneo del PGA Tour, in programma dal 16 al 19 luglio a Dublin (Ohio, USA), si disputerà a porte chiuse, senza dunque gli annunciati 8000 spettatori. In quello Stato si segnalano ben 58000 contagiati e 3000 morti a ieri, numeri impossibile da ignorare e che hanno convinto ad adottare la prudenza. Il commento dell’organizzazione: “La salute e la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti nei nostri tornei viene al primo posto. È stata una decisione sofferta ma ponderata. Torneremo ad accogliere i tifosi sugli spalti solo quando sarà possibile“.

Foto: Lapresse