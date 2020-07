LIVE Genoa-Spal, Serie A in DIRETTA: sfida salvezza decisiva

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Un saluto cari amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Genoa-Spal, delicatissima sfida salvezza in programma per oggi pomeriggio alle ore 17:15. Le due squadre, entrambe incastrate nei bassifondi della classifica, avranno un disperato bisogno di fare punti, per allontanare quanto prima lo spettro della serie cadette.

I padroni di casa, dopo il rocambolesco 2-2 acciuffato nel finale ad Udine all’ultima giornata, si trovano ora al diciottesimo posto in classifica, ad una lunghezza dal Lecce che è riuscito a superarli con l’inaspettato successo sulla Lazio. Il Grifone ha quindi l’imperativo di ottenere i tre punti dalla sfida di Marassi e dovrà, per cercare di vincere senza troppe difficoltà, affidarsi all’estro dell’altalenante Iago Falque, all’esperienza di capitan Mimmo Criscito e all’intelligenza del veterano macedone Goran Pandev.

Nell’altra metà campo gli spallini, sempre più fanalino di coda della Serie A con i soli 19 punti raccolti finora, avranno quella che forse è la loro ultima chance di provare a rientrare nel discorso salvezza, con una vittoria sul Genoa che potrebbe riportarli a quattro lunghezze dai liguri. La sorte dei ferraresi, giocoforza, passerà per la vena realizzativa del loro bomber Andrea Petagna, ultimo ad arrendersi in questo tipo di situazioni.

La sfida tra Genoa e Spal, valida per il trentunesimo turno di Serie A, prenderà il via alle 17:15. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match per non perdervi nemmeno un istante della Serie A 2019-2020.

