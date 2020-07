Liga in tv oggi: orari, calendario 1 luglio, streaming, programma DAZN

Dopo il match-clou di giornata di ieri sera tra Barcellona e Atletico Madrid la Liga spagnola riscende oggi in campo con altri quattro match in programma, valevoli per la trentatreesima giornata di questo campionato 2019-2020 così particolare. La gara di cartello di oggi, mercoledì 1 luglio, sarà sicuramente la sfida delle 19:30 tra due club storici del massimo campionato spagnolo come Valencia e Athletic Bilbao.

In contemporanea a Valencia-Athletic, scenderà in campo l’Alaves, a caccia di punti salvezza, ospiterà il Granada. A chiudere la serata saranno invece i due match delle 22 tra Betis Siviglia e Villareal e Valladolid e Levante.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite odierne della trentatreesima giornata della Liga spagnola di calcio maschile. I match saranno trasmessi in diretta streaming su DAZN.

PROGRAMMA LIGA 1 LUGLIO

33ª GIORNATA

Mercoledì 1 luglio



19:30 Valencia-Athletic Bilbao DAZN

19:30 Alaves-Granada DAZN

22:00 Betis Siviglia-Villareal – DAZN

