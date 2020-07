Liga 2020, vincono Real Madrid e Barcellona: merengues a +4, scudetto più vicino. Pareggia il Getafe

Oggi si sono giocate quattro partite valide per la 34ma giornata della Liga, il massimo campionato spagnolo di calcio. Il Real Madrid ha compiuto un’ulteriore passo verso la conquista dello scudetto, le merengues hanno sconfitto l’Athletic Bilbao per 1-0 in trasferta e hanno così conservato quattro punti di vantaggio sul Barcellona, capace di espugnare la tana del Villareal per 4-1.

A fare gioire il Real Madrid è stato un rigore trasformato da Sergio Ramos al 73′, gli uomini di Zinedine Zidane sono davvero vicini al titolo quando mancano quattro turni al termine del torneo. Il Barcellona prova a rimanere in scia ma non sarà semplice rimontare. Oggi un autogol di Torres ha aperto le marcature al 3′, Moreno ha pareggiato al 14′ ma poi Suarez e Griezmann, entrambi su assist di Messi, hanno chiuso i conti tra 20′ e 45′ prima della marcatura di Fati nel finale.

Pareggio a reti bianche tra Osasuna e Getafe, gli ospiti restano in sesta posizione a un punto di distacco dal Villareal e a quattro lunghezze dal Siviglia (con una partita in meno): la rincorsa alla prossima Champions League si fa sempre più dura. Il Leganes ha battuto l’Espanyol per 1-0 nello scontro tra le ultime due della classe (gol di Silva al 53′) e prova a restare in corsa per la salvezza anche se i sette punti di distacco da Alaves, Celta Vigo ed Eibar sembrano oggettivamente troppi mentre l’Espanyol è ormai retrocesso. Di seguito i risultato di oggi domenica 5 luglio e la classifica generale della Liga 2020.

RISULTATI OGGI LIGA 2020:

Athletic Bilbao-Real Madrid 0-1

Espanyol-Leganes 0-1

Osasuna-Getafe 0-0

Villareal-Barcellona 1-4

CLASSIFICA LIGA 2020 (DOPO 34 GIORNATE):

Real Madrid 77, Barcellona 73, Atletico Madrid 62, Siviglia 57*, Villareal 54, Getafe 53, Real Sociedad 50*, Athletic Bilbao 48, Valencia 47, Granada 47, Osasuna 45, Levante 42*, Valladolid 39, Betis Siviglia 38, Alavaes 35, Celta Vigo 35, Eibar 35*, Maiorca 29, Leganes 28, Espanyol 34. *= 1 partita in meno.

Foto: Lapresse