Liga 2020: Valencia fermato dal Granada, Valladolid vincente contro l’Alaves

Tre gli incontri andati in scena per la 34ma giornata della Liga spagnola di calcio. Pareggio 1-1 all’Estadio de Balaídos tra Celta Vigo e Betis Siviglia. I padroni di casa hanno sbloccato il risultato per primi al 22′ con Nolito, ma poi sono stati raggiunti dagli ospiti, a segno con Feddal al 79′. Un risultato che non cambia molto la classifica delle due compagini, con il Betis 14° e il Celta 16°. Mezzo passo falso anche per il Valencia: 2-2 all’Estadio Nuevo Los Cármenes di Granada. Sono stati gli uomini di Martinez a realizzare il gol del vantaggio con Fernandez su rigore al 61′. 2′ dopo Vallejo ha riportato in carreggiata la formazione valenciana, passata in vantaggio grazie a un gol di Guedes al 68′. Questo pirotecnico secondo tempo si è concluso con la marcatura di Fede che fissa il punteggio sul 2-2. Un pari che non muta la situazione delle formazioni, entrambe a quota 47 punti in nona posizione. Infine, successo casalingo del Valladolid all’Estadio José Zorrilla. Una rete di Joaquin Fernandez è stata decisiva per gli uomini di Sergio. Con questo riscontro, il Valladolid è salito a quota 39 punti ed è 13°, mentre l’Alaves è 15° e deve guardarsi dalle squadre in lizza per non retrocedere.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse