Liga 2020: Ocampos decisivo per il Siviglia, pari tra Real Sociedad e Levante

Va in archivio la 34ma giornata della Liga spagnola di calcio. Due gli incontri in programma: Levante-Real Sociedad e Siviglia-Eibar. Nel match dell’Estadi Olimpic Camilo Cano il confronto è terminato sull 1-1: a sbloccare il punteggio sono stati gli ospiti al 12′ con Isak, raggiunti poco dopo (al 16′) dalla realizzazione dei padroni di casa di Morales. Un pari che non consente alla Real Sociedad di avvicinarsi ulteriormente al Getafe sesto in classifica e qualificato alla fase a gironi della prossima Europa League, mentre per il Levante un pari che fa comodo nell’economia di un campionato tranquillo.

Successo importante invece per il Siviglia all’Estadio Ramón Sánchez Pizjuán dove la formazione di Lopetegui l’ha spuntata per 1-0 contro l’Eibar grazie al gol di Ocampos al 56′. Una rete importante per le ambizioni Champions dei biancorossi, attualmente quarti in classifica a due sole lunghezze dall’Atletico Madrid terzo in classifica.

